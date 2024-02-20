(Кириленко / Кириченко /) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Ксения Тимофеевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Кириленко / Кириченко / Тимофей Прокопьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Елена

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки и/р 1836г. лист № 208,зап.№ 711,ЦГИАК/г.Киев/,Ф- 0127-1015-512.
Смерть
Неизвестно
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