Исупов Иван Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Исупов Федот Потапов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Марина Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Исупова) Соломонида Иванова
Мать ребёнка: Исупова Марина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Исупова Марина Андреева
Смерть
После 1762