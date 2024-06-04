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Исупов Иван Федотов

Место рождения

Бутырской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Исупов Федот Потапов

Мать: не указана

Бутырской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Марина Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Исупова) Соломонида Иванова

Мать ребёнка: Исупова Марина Андреева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Исупов Евлампий Иванов

Мать ребёнка: Исупова Марина Андреева

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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