Исупова Марина Андреева
Место рожденияпоч. Козлов, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Козлов, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Соломонида Иванова
Отец ребёнка: Исупов Иван Федотов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Исупов Иван Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исупов Иван Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762