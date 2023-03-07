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Исупова Марина Андреева

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Место рождения

поч. Козлов, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Козлов, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Соломонида Иванова

Отец ребёнка: Исупов Иван Федотов

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Исупов Евлампий Иванов

Отец ребёнка: Исупов Иван Федотов

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Иван Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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