Бутырской
Нолинский уезд, Вятская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8609Бутырской (Бутырки), поч. каз.при рч. Яране.7240174147Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
807. Бутырское, село бывшее государственное, при речке Ярони, дворов 16, жителей 94, церковь православная, школа, ярмарка: 18-го янв., 18-го авг. и 5-го окт.