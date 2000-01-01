Кокорин Фёдор Иванович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1762
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Кокорин Иван Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1800
д. Кокорины (Федоровский)