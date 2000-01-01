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Кокорин Фёдор Иванович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1762

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кокорин Иван Фёдорович

Мать: Кокорина Матрона Фёдорова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кокорин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кокорин Ион Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кокорина Мелания Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Мелания Лаврентева

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1800
д. Кокорины (Федоровский)
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