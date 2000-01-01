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Кокорин Иван Фёдорович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1730

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кокорин Фёдор Анисимович

Мать: Кокорина Елена Митрева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Соломия Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кокорин Филип Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Матрона Фёдорова

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1795
д. Кокорины (Федоровский)
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