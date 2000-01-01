Кокорин Иван Фёдорович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1730
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кокорин Фёдор Анисимович
Мать: Кокорина Елена Митрева
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Соломия Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Матрона Фёдорова
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1795
д. Кокорины (Федоровский)