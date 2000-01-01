Кокорина Елена Митрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Елена Митрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кокорин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Кокорин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кокорин Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Фёдор Анисимович

Смерть
После 1756
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