Кокорина Елена Митрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1756