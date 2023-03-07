Кокорин Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Кокорин Фёдор Анисимович
Мать: Кокорина Елена Митрева
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790