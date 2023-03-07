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Кокорин Яков Фёдорович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Кокорин Фёдор Анисимович

Мать: Кокорина Елена Митрева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кокорин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Дарья Кондратьева

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
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