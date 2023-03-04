Кокорина Дарья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
тажа волость
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Кокорин Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Кокорин Яков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1793