Кокорина Дарья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Дарья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

тажа волость
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кокорин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кокорин Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Кокорин Яков Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Яков Фёдорович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
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