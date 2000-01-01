Кокорина (?) Матрона Фёдорова
Место рожденияп. Теплошиновского
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Теплошиновского
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Соломия Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)