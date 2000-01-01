Кокорина (?) Матрона Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (?) Матрона Фёдорова

Кокорина (?) Матрона Фёдорова

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Место рождения

п. Теплошиновского

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Теплошиновского
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Соломия Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кокорин Филип Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Иван Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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