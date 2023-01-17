Кокорина (?) Мелания Лаврентева
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1816