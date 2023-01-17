Кокорина (?) Мелания Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Мелания Лаврентева

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кокорин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кокорин Ион Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Фёдор Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1816
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