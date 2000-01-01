Кокорин Ион Фёдорович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Ионовна
Мать ребёнка: Кокорина Ирина
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Кокорина Ирина
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосия Ионовна
Мать ребёнка: Кокорина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Ирина
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1816