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Кокорин Ион Фёдорович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кокорин Фёдор Иванович

Мать: Кокорина Мелания Лаврентева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Ионовна

Мать ребёнка: Кокорина Ирина

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Козма Ионович

Мать ребёнка: Кокорина Ирина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосия Ионовна

Мать ребёнка: Кокорина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Ирина

Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1816
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