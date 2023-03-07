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Кокорин Козма Ионович

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Место рождения

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кокорин Ион Фёдорович

Мать: Кокорина Ирина

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Козмина

Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Михайловна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Козмина

Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Михайловна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Татьяна Михайловна

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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