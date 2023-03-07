Кокорин Козма Ионович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кокорин Ион Фёдорович
Мать: Кокорина Ирина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Козмина
Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Козмина
Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858