Кокорина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Козмина
Отец ребёнка: Кокорин Козма Ионович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья Козмина
Отец ребёнка: Кокорин Козма Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858