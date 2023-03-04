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Кокорина Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Козмина

Отец ребёнка: Кокорин Козма Ионович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья Козмина

Отец ребёнка: Кокорин Козма Ионович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Козма Ионович

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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