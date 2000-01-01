Кокорина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Ионовна
Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосия Ионовна
Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816