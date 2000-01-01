Кокорина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Ионовна

Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Козма Ионович

Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосия Ионовна

Отец ребёнка: Кокорин Ион Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Ион Фёдорович

Смерть
После 1816
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