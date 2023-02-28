Степанова (Щелчкова) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти21.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
1914
Софроновский, Богородская волость, Уфимский уезд
Жениху на момент свадьбы в январе 1914 года не было ещё 18 лет. Перед отправкой на Первую Мировую войну бабушка Хретя его женила
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Щелчкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Степанов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1981