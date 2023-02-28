Степанова (Щелчкова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Щелчкова) Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

21.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Щелчков Георгий Михайлович

Мать: Щелчкова Прасковья Лукьяновна

Бракосочетание
1914

Муж: не указан

Софроновский, Богородская волость, Уфимский уезд
Жениху на момент свадьбы в январе 1914 года не было ещё 18 лет. Перед отправкой на Первую Мировую войну бабушка Хретя его женила
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Щелчкова Александра Петровна

Отец ребёнка: Степанов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Петр Иванович

Смерть
21.05.1981
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