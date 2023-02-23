Щелчкова (Степанова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти21.05.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Степанов Петр Иванович
Бракосочетание
1938
Муж: не указан
Муж был ее троюродным братом, брак был заключён по любви
Рождение ребёнка
29.01.1939
Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дубровских Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович
Смерть
21.05.1948
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Щелчкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович
Мать умерла при родах и девочка получила ее имя и попала в дом малютки. Отец и сестра Алевтина несколько раз навещали ее, хотели забрать… через несколько месяцев отец вновь женился и они поехали забир... Показать все