Щелчкова (Степанова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчкова (Степанова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

21.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Степанов Петр Иванович

Мать: Степанова Пелагея Егоровна

Бракосочетание
1938

Муж: не указан

Муж был ее троюродным братом, брак был заключён по любви
Рождение ребёнка
29.01.1939

Сын: Щилчков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дубровских Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович

Смерть
21.05.1948
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Щелчкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Щелчков Василий Александрович

Мать умерла при родах и девочка получила ее имя и попала в дом малютки. Отец и сестра Алевтина несколько раз навещали ее, хотели забрать… через несколько месяцев отец вновь женился и они поехали забир... Показать все
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