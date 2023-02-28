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Степанов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

14.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Степанов Иван Васильевич

Мать: Степанова Харитина Никитична

Военная служба
1914
Информации о его службе на фронтах Первой мировой войны нет на тематическом сайте, но есть воспоминания его супруги об этом и фото в военной форме тех времен. В январе 1914 он был женён до достижения... Показать все
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Щелчкова Александра Петровна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна

Военная служба
1942
На сайте Память народа найти записей не удалось. Информация по воспоминаниям и документам родственников. В 1980 году его супруге удалось оформить пенсию по потере кормильца на войне (в честь 35-летия ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Пелагея Егоровна

Смерть
14.03.1942
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
погиб на Второй Мировой Войне под деревней Можино, позднее останки были перезахоронены в Братскую могилу в 4км от г.Юхнов на 214км от Москвы по Варшавскому шоссе (1952-1954г)
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