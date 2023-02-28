Степанов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти14.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Военная служба
1914
Информации о его службе на фронтах Первой мировой войны нет на тематическом сайте, но есть воспоминания его супруги об этом и фото в военной форме тех времен. В январе 1914 он был женён до достижения... Показать все
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Щелчкова Александра Петровна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Егоровна
Военная служба
1942
На сайте Память народа найти записей не удалось. Информация по воспоминаниям и документам родственников. В 1980 году его супруге удалось оформить пенсию по потере кормильца на войне (в честь 35-летия ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1942
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
погиб на Второй Мировой Войне под деревней Можино, позднее останки были перезахоронены в Братскую могилу в 4км от г.Юхнов на 214км от Москвы по Варшавскому шоссе (1952-1954г)