Иванов Филипп Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Филипп Стефанович

Иванов Филипп Стефанович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иванов Стефан Иванович

Мать: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
07.01.1873

Жена: Иванова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Иванов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: Иванова Феврония Филипповна

Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1882

Сын: Иванова Елена Филипповна

Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Иванов Петр Филиппович

Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close