Иванов Филипп Стефанович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
07.01.1873
Жена: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1877
Дочь: Иванова Феврония Филипповна
Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1886
Мать ребёнка: Иванова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно