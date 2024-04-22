Иванов Стефан Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти07.05.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Иванова Агафья Стефановна
Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иванова Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1873
от старости