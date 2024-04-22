Иванов Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Стефан Иванович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1799

Дата смерти

07.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: Иванова Феодосия Филипповна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Иванова Агафья Стефановна

Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иванова Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Ефим Стефанович

Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иванов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванов Филипп Стефанович

Мать ребёнка: Иванова Феодосья Кондратьевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Феодосья Кондратьевна

Смерть
07.05.1873
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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