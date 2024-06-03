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Иванова Феодосья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Иванова Агафья Стефановна

Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иванова Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иванов Ефим Стефанович

Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иванов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванов Филипп Стефанович

Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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