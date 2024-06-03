Иванова Феодосья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Иванова Агафья Стефановна
Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иванова Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Иванов Стефан Иванович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно