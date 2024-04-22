(Кирьянова) Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирьянова) Лукерья Михайловна

Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Кирьянов Михаил Васильевич

Мать: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
До 1753

Муж: Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
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