(Кирьянова) Лукерья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1727
Отец: Кирьянов Михаил Васильевич
Бракосочетание
До 1753
Муж: Василий Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист