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Прокопий Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Василий Степанович

Мать: Лукерья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Ксенья Прокопьевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Парасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
Неизвестно