Прокопий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Василий Степанович
Мать: Лукерья Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Ксенья Прокопьевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Антон Прокопьевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Парасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
Неизвестно