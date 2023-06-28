Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Купленный в 1745 году Уфимского уезда, Ногайской дороги, деревни дыры у ясашного татарина Антигуа Исяшева
Место жительства
С 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Бракосочетание
До 1753
Жена: Лукерья Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
До 1782