Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Купленный в 1745 году Уфимского уезда, Ногайской дороги, деревни дыры у ясашного татарина Антигуа Исяшева
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Бракосочетание
До 1753

Жена: Лукерья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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