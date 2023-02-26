Аким Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти14.12.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Гаврилова
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Анисия ст
Мать ребёнка: Фёкла Гаврилова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисия Акимова
Мать ребёнка: Фёкла Гаврилова
Бракосочетание
01.06.1884
Жена: Евдокия Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.12.1884
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно