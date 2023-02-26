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Аким Тимофеев

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

14.12.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.
До 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Гаврилова

Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Анисия ст

Мать ребёнка: Фёкла Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисия Акимова

Мать ребёнка: Фёкла Гаврилова

Бракосочетание
01.06.1884

Жена: Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.12.1884
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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