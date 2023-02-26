Евдокия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1884
Муж: Аким Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Фокин
Смерть
Неизвестно