Ульян Фокин
Место рождения
Дата рождения20.06.1837
Дата смерти01.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1837
Отец: Альховиков Фока Ильин
Бракосочетание
26.07.1859
Жена: Васса Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.06.1874
Сын: Пётр ст.
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
19.12.1878
Сын: Пётр Ульянов
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лукина
Смерть
01.10.1882
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище