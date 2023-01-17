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Ульян Фокин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.06.1837

Дата смерти

01.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1837

Отец: Альховиков Фока Ильин

Мать: Альховикова Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.07.1859

Жена: Васса Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: Пётр ст.

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1878

Сын: Пётр Ульянов

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукина

Смерть
01.10.1882
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище
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