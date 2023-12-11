Шестоперов Павел Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смерти20.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Шестоперов Тихон
Рождение ребёнка
01.12.1901 ст.
Сын: Шестоперов Николай Павлович
Мать ребёнка: Шестоперова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шестоперов Александр Павлович
Рождение ребёнка
25.03.1920
Сын: Шестоперов Никита Павлович
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Шестоперов Аркадий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1937