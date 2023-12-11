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Шестоперов Павел Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

20.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Шестоперов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1901 ст.

Сын: Шестоперов Николай Павлович

Мать ребёнка: Шестоперова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шестоперов Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1920

Сын: Шестоперов Никита Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Шестоперов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестоперова Екатерина Емельяновна

Смерть
20.12.1937
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