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Шестоперов Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1920

Дата смерти

24.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1920

Отец: Шестоперов Павел Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.12.1947

Жена: Шестоперова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1948

Дочь: Илюхина Раиса Никитична

Мать ребёнка: Шестоперова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Шестоперов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Шестоперова Любовь Ивановна

Смерть
24.08.1999
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