Шестоперов Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1920
Дата смерти24.08.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1920
Отец: Шестоперов Павел Тихонович
Бракосочетание
08.12.1947
Рождение ребёнка
03.11.1948
Дочь: Илюхина Раиса Никитична
Мать ребёнка: Шестоперова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Шестоперов Михаил Никитич
Мать ребёнка: Шестоперова Любовь Ивановна
Смерть
24.08.1999