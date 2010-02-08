Шестоперова (Ислентьева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперова (Ислентьева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1926

Дата смерти

08.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.12.1947

Муж: Шестоперов Никита Павлович

Рождение ребёнка
03.11.1948

Дочь: Илюхина Раиса Никитична

Отец ребёнка: Шестоперов Никита Павлович

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Шестоперов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Шестоперов Никита Павлович

Смерть
08.02.2010
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