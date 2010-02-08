Шестоперова (Ислентьева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1926
Дата смерти08.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.12.1947
Рождение ребёнка
03.11.1948
Дочь: Илюхина Раиса Никитична
Отец ребёнка: Шестоперов Никита Павлович
Рождение ребёнка
17.12.1950
Сын: Шестоперов Михаил Никитич
Отец ребёнка: Шестоперов Никита Павлович
Смерть
08.02.2010