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Шестоперов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1901 ст.

Дата смерти

29.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901 ст.

Отец: Шестоперов Павел Тихонович

Мать: Шестоперова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
25.03.1921

Дочь: Шестоперова Анисия Николаевна

Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Шестоперов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
15.12.1926

Дочь: Шестоперова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
22.02.1929

Сын: Шестоперов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна

Смерть
29.03.1943
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