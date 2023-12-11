Шестоперов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1901 ст.
Дата смерти29.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1921
Дочь: Шестоперова Анисия Николаевна
Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Шестоперов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.12.1926
Дочь: Шестоперова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна
Рождение ребёнка
22.02.1929
Сын: Шестоперов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Антышева Мария Ермолаевна
Смерть
29.03.1943