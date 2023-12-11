Антышева Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтышева Мария Ермолаевна

Антышева Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1903

Дата смерти

01.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903

Отец: Антышев Ермолай Максимович

Мать: Антышева Елена Сысоевна

Рождение ребёнка
25.03.1921

Дочь: Шестоперова Анисия Николаевна

Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Шестоперов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович

Рождение ребёнка
15.12.1926

Дочь: Шестоперова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович

Рождение ребёнка
22.02.1929

Сын: Шестоперов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович

Смерть
01.05.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close