Антышева Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1903
Дата смерти01.05.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1903
Рождение ребёнка
25.03.1921
Дочь: Шестоперова Анисия Николаевна
Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Шестоперов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1926
Дочь: Шестоперова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович
Рождение ребёнка
22.02.1929
Сын: Шестоперов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Шестоперов Николай Павлович
Смерть
01.05.1984