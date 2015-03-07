Шестоперова Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1926
Дата смерти07.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926
Рождение ребёнка
25.11.1948
Сын: Шестоперов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1951
Дочь: Шестоперова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
25.09.1953
Сын: Шестоперов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1956
Сын: Шестоперов Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1959
Сын: Шестоперов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2015