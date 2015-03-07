Шестоперова Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперова Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1926

Дата смерти

07.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926

Отец: Шестоперов Николай Павлович

Мать: Антышева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
25.11.1948

Сын: Шестоперов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1951

Дочь: Шестоперова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.09.1953

Сын: Шестоперов Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1956

Сын: Шестоперов Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.10.1959

Сын: Шестоперов Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестоперов Александр Константинович

Смерть
07.03.2015
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