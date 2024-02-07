Шестоперова Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперова Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951

Отец: не указан

Мать: Шестоперова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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