Шестоперова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан