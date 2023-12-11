Антышева Елена Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Антышева Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антышева Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антышева Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антышев Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антышев Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антышев Алексей Ермолаевич
Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович
Смерть
Неизвестно