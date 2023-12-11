Антышева Елена Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антышева Елена Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Антышева Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антышева Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антышева Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антышев Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антышев Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антышев Алексей Ермолаевич

Отец ребёнка: Антышев Ермолай Максимович

Смерть
Неизвестно
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