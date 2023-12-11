Шестоперов Аркадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти09.05.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Отец: Шестоперов Павел Тихонович
Рождение ребёнка
23.04.1949
Сын: Шестоперов Геннадий Аркадьевич
Рождение ребёнка
09.11.1953
Дочь: Шестоперова Валентина Аркадьевна
Мать ребёнка: Шестоперова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1957
Дочь: Негодина Лидия Аркадьевна
Мать ребёнка: Шестоперова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1994