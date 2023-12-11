Шестоперов Аркадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперов Аркадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

09.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Шестоперов Павел Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1949

Сын: Шестоперов Геннадий Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1953

Дочь: Шестоперова Валентина Аркадьевна

Мать ребёнка: Шестоперова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1957

Дочь: Негодина Лидия Аркадьевна

Мать ребёнка: Шестоперова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестоперова Таисия Ивановна

Смерть
09.05.1994
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