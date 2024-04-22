Марышев Борис Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1884 ст.
Дата смерти03.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884 ст.
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Жена: Марышева Анна Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1923
Дочь: Маракуева Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Марышева Анна Ивановна
Baki, Azerbaijan
Дата приведена первичная. Позже внесли изменения. По паспорту - 28.09 Праздновали - 29.09
Смерть
03.12.1943
Баку