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Марышев Борис Андреевич

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Место рождения

Тетри-Цкаро, Тетрицкаройский район, Грузинская ССР

Дата рождения

17.12.1884 ст.

Дата смерти

03.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1884 ст.

Отец: Марышев Андрей Семёнович

Мать: Марышева Анастасия Лазаревна

Тетри-Цкаро, Тетрицкаройский район, Грузинская ССР
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Жена: Марышева Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Маракуева Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Марышева Анна Ивановна

Baki, Azerbaijan
Дата приведена первичная. Позже внесли изменения. По паспорту - 28.09 Праздновали - 29.09
Смерть
03.12.1943
Баку
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