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Марышев Андрей Семёнович

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Место рождения

Гусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162

Дата рождения

09.12.1851 ст.

Дата смерти

04.03.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1851 ст.

Отец: Марышев Семён Николаевич

Мать: Марышева Прасковья Платоновна

Гусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162
Крещение
09.12.1851 ст.
Гусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162
Восприемниками были того ж (Пехотного Его Светлости Князя Варшавского Графа Паскевича-Эриванского) полка поручик Григорий Михайлов сын Пацевич и жена писаря Борисова Евгения Иванова дочь.
Бракосочетание
08.09.1875 ст.

Жена: Марышева Анастасия Лазаревна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поручителями были -по женихе: Студенты Медико-Хирургической Академии Александр Михайлов Соколов и Владимир Григорьев Киселёв; -по невесте: Генерал-Майор Пётр Алексеев (так в документе, верно - Алексан... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.

Дочь: Попова Аделаида Андреевна

Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
03.11.1879 ст.

Сын: Марышев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна

Тетри-Цкаро, Тетрицкаройский район, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
13.04.1883 ст.

Сын: Марышев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна

Тетри-Цкаро, Тетрицкаройский район, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.

Сын: Марышев Борис Андреевич

Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна

Тетри-Цкаро, Тетрицкаройский район, Грузинская ССР
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Сын: Марышев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
04.03.1919 ст.
посёлок Баилово, Сабаильский район, Баку Координаты: 40.342242, 49.826665
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