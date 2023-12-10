Марышев Андрей Семёнович
Место рожденияГусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162
Дата рождения09.12.1851 ст.
Дата смерти04.03.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1851 ст.
Гусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162
Крещение
09.12.1851 ст.
Гусар Гусар Координаты: 41.430535, 48.442162
Восприемниками были того ж (Пехотного Его Светлости Князя Варшавского Графа Паскевича-Эриванского) полка поручик Григорий Михайлов сын Пацевич и жена писаря Борисова Евгения Иванова дочь.
Бракосочетание
08.09.1875 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поручителями были -по женихе: Студенты Медико-Хирургической Академии Александр Михайлов Соколов и Владимир Григорьев Киселёв; -по невесте: Генерал-Майор Пётр Алексеев (так в документе, верно - Алексан... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1876 ст.
Дочь: Попова Аделаида Андреевна
Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
03.11.1879 ст.
Сын: Марышев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
13.04.1883 ст.
Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
17.12.1884 ст.
Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Марышева Анастасия Лазаревна
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Смерть
04.03.1919 ст.
посёлок Баилово, Сабаильский район, Баку Координаты: 40.342242, 49.826665