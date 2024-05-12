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Марышев Семён (Симеон) Николаевич

Место рождения

село Чанахчи / Аветараноц, Ходжалинский район Координаты: 39.703056, 46.830556

Дата рождения

02.02.1828 ст.

Дата смерти

Около 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1828 ст.

Отец: Марышев Николай Алексеевич

Мать: Марышева Арина (Ирина) Васильевна

Крещение
04.02.1828 ст.
Восприемник: поручик Василий Еленчич
Бракосочетание
17.04.1849 ст.

Жена: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна

Поручителями были -по женихе: унтер-офицер Князя Варшавского полка Емельян Ефимов сын Баженов и Николай Тихонов сын Тронов; -по невесте: Бригадный писарь Даниил Филиппов сын Филиппов и фельдфебель Сем... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1849 ст.

Сын: Марышев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна

Рождение ребёнка
09.12.1851 ст.

Сын: Марышев Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна

Рождение ребёнка
04.09.1856 ст.

Сын: Марышев Александр Семёнович

Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна

Верхний Чирюрт, Кизилюртовский район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
27.03.1865 ст.

Дочь: Гопадзе (Марышева) Мария Семёновна

Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Около 1888
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

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