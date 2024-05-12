Марышев Семён (Симеон) Николаевич
Место рождениясело Чанахчи / Аветараноц, Ходжалинский район Координаты: 39.703056, 46.830556
Дата рождения02.02.1828 ст.
Дата смертиОколо 1888
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1828 ст.
Крещение
04.02.1828 ст.
Восприемник: поручик Василий Еленчич
Бракосочетание
17.04.1849 ст.
Поручителями были -по женихе: унтер-офицер Князя Варшавского полка Емельян Ефимов сын Баженов и Николай Тихонов сын Тронов; -по невесте: Бригадный писарь Даниил Филиппов сын Филиппов и фельдфебель Сем... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1849 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1851 ст.
Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна
Рождение ребёнка
04.09.1856 ст.
Верхний Чирюрт, Кизилюртовский район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
27.03.1865 ст.
Дочь: Гопадзе (Марышева) Мария Семёновна
Мать ребёнка: Марышева (Какорина) Прасковья (Параскева) Платоновна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Около 1888
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა