Марышева (Малиновская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марышева (Малиновская) Анна Ивановна

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Место рождения

Баку

Дата рождения

16.11.1888 ст.

Дата смерти

11.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888 ст.

Отец: Малиновский Иван Михайлович

Мать: Малиновская Матрёна Ильинична

Баку
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Муж: Марышев Борис Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Маракуева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Марышев Борис Андреевич

Baki, Azerbaijan
Дата приведена первичная. Позже внесли изменения. По паспорту - 28.09 Праздновали - 29.09
Смерть
11.03.1970
Москва, город федерального значения Москва
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