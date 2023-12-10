Марышева (Малиновская) Анна Ивановна
Место рожденияБаку
Дата рождения16.11.1888 ст.
Дата смерти11.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888 ст.
Баку
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1923
Дочь: Маракуева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Марышев Борис Андреевич
Baki, Azerbaijan
Дата приведена первичная. Позже внесли изменения. По паспорту - 28.09 Праздновали - 29.09
Смерть
11.03.1970
Москва, город федерального значения Москва