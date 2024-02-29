Пономарев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Андрей Александрович

Пономарев Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Пономарев Александр Маркович

Мать: Пономарева Агафья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Фёкла Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пономарев Савва Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Пономарев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Пономарев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Пономарев Федул Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.