Пономарев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Пономарев Савва Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Пономарев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Пономарев Федул Андреевич
Мать ребёнка: Пономарева Фёкла Сергеевна
Смерть
Неизвестно