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Пономарев Николай Андреевич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Около 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Пономарев Андрей Александрович

Мать: Пономарева Фёкла Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Пономарев Викул Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Пономарев Анисим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Пономарев Никита Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1785

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