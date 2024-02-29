Пономарев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиОколо 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Пономарев Викул Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Пономарев Анисим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Пономарев Никита Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1785