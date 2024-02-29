Пономарева Фёкла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Пономарев Савва Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Пономарев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Пономарев Федул Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно