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Пономарева Фёкла Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пономарев Савва Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Пономарев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Пономарев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Пономарев Федул Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Александрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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