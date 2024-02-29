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Пономарев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

27.05.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Пономарев Андрей Александрович

Мать: Пономарева Фёкла Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Пономарев Федор Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пономарев Логвин Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Пономарев Яков Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна

Смерть
27.05.1777

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