Пономарев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти27.05.1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Пономарев Логвин Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Пономарева Ирина Егоровна
Смерть
27.05.1777