Пономарев Логвин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Пономарева) Настасья Логвинова
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Пономарева) Федосья Логвинова
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Пономарева) Дарья Логвинова
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Пономарев Максим Логвинович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Пономарев Егор Логвинович
Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна
Смерть
Неизвестно