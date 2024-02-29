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Пономарев Логвин Иванович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Пономарев Иван Андреевич

Мать: Пономарева Ирина Егоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Пономарева) Настасья Логвинова

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Пономарева) Федосья Логвинова

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Пономарева) Дарья Логвинова

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Пономарев Максим Логвинович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пономарев Егор Логвинович

Мать ребёнка: Пономарева Пелагея Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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