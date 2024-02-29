Пономарева Агафья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Пономарев Фирс Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Пономарев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Рождение ребёнка
1692
Сын: Пономарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: (Пономарева) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Пономарева) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Пономарева) Акулина Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович
Смерть
Неизвестно