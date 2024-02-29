Пономарева Агафья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Агафья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Александр Маркович

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Пономарев Фирс Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Пономарев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Рождение ребёнка
1692

Сын: Пономарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: (Пономарева) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Пономарева) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Пономарева) Акулина Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Маркович

Смерть
Неизвестно

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