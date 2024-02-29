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Пономарев Фирс Александрович

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Пономарев Александр Маркович

Мать: Пономарева Агафья Кондратьевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марфа Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Пономарев Захар Фирсович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: (Пономарева) Устинья Фирсовна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Пономарева) Ирина Фирсовна

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Пономарев Прохор Фирсович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Пономарев Фёдор Фирсович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Пономарев Викул Фирсович

Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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