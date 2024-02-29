Пономарев Фирс Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: (Пономарева) Устинья Фирсовна
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: (Пономарева) Ирина Фирсовна
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Пономарев Прохор Фирсович
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Пономарева Марфа Емельяновна
Смерть
Неизвестно