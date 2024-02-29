Пономарев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Иван Александрович

Пономарев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Пономарев Александр Маркович

Мать: Пономарева Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Пономарев Козьма Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Пономарев Артемий Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Фекла Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Фекла Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close