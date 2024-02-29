Пономарев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Рождение ребёнка
1713
Сын: Пономарев Козьма Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Пономарев Артемий Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Фекла Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно