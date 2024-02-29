Пономарева Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Пономарев Козьма Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Пономарев Артемий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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