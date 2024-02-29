Пономарева Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1713
Сын: Пономарев Козьма Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Пономарев Артемий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно