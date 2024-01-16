Зорина (Зорина) Анна Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1902
Дата смерти31.05.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Торопова Лидия
Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
10.11.1928
Дочь: Девичья Зорина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
23.08.1932
Дочь: Русских Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
15.12.1938
Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Верняева Алевтина
Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1978
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно