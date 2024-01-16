Зорина (Зорина) Анна Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Зорина) Анна Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1902

Дата смерти

31.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902

Отец: Зорина Михаил Панфилович

Мать: Зорина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Торопова Лидия

Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
10.11.1928

Дочь: Девичья Зорина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1932

Дочь: Русских Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Зорин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Верняева Алевтина

Отец ребёнка: Зорин Алексей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Алексей Митрофанович

Смерть
31.05.1978
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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